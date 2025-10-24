Vom Kommen und Gehen - Steirische AlmenJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 24.10.2025: Vom Kommen und Gehen - Steirische Almen
48 Min.Folge vom 24.10.2025
Hoch oben, auf den Almen und in den Schutzhütten der Steiermark, finden Menschen ein Zuhause auf Zeit. In den Sommermonaten stellt sich ein neuer Alltag mit eigenen Rhythmus ein. Sie tragen Verantwortung für Tiere, Familie und Gäste gleichermaßen. Zwischen rauem Wetter, harter Arbeit und stiller Natur entsteht ein Leben voller Einfachheit und Tiefe. Es sind Hirten, Hüttenwirte und Familien, die mit Leidenschaft und Ausdauer bewahren, was diese Welt quer durch die Steiermark so einzigartig macht.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0