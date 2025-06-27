Macher mit Weitblick - Von Hall ins KarwendelJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 27.06.2025: Macher mit Weitblick - Von Hall ins Karwendel
47 Min.Folge vom 27.06.2025
Die Region Hall-Wattens und die Silberregion Karwendel liegen im Herzen des Unterinntals. Rechts und links des Tals bäumen sich die mächtigen Tuxer Alpen und das abgeschiedene Karwendel auf. Heimatleuchten geht auf Entdeckungsreise in eine Region von Machern, die mit viel Weitblick Neues wagen und mit Stolz das Alte bewahren. Auf der Außermelangalm stellt Senner Ludwig Klinger Käse wie anno dazumal her und auf der Eng Alm beginnt jeder Tag um 4:00 Uhr mit dem Melken von 240 Kühen.
Altersfreigabe:
0