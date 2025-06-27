Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heimatleuchten

Macher mit Weitblick - Von Hall ins Karwendel

ServusTVFolge vom 27.06.2025
Macher mit Weitblick - Von Hall ins Karwendel

Macher mit Weitblick - Von Hall ins KarwendelJetzt kostenlos streamen

Heimatleuchten

Folge vom 27.06.2025: Macher mit Weitblick - Von Hall ins Karwendel

47 Min.Folge vom 27.06.2025

Die Region Hall-Wattens und die Silberregion Karwendel liegen im Herzen des Unterinntals. Rechts und links des Tals bäumen sich die mächtigen Tuxer Alpen und das abgeschiedene Karwendel auf. Heimatleuchten geht auf Entdeckungsreise in eine Region von Machern, die mit viel Weitblick Neues wagen und mit Stolz das Alte bewahren. Auf der Außermelangalm stellt Senner Ludwig Klinger Käse wie anno dazumal her und auf der Eng Alm beginnt jeder Tag um 4:00 Uhr mit dem Melken von 240 Kühen.

Alle verfügbaren Folgen