Heimatleuchten
Oafach echt, sunst nix - Winter in der Steiermark
Das Faschingsrennen in der Salchau nahe Oberwölz gibt es seit mehr als 100 Jahren. Die Faschingsläufer bringen nicht nur Glück für Haus und Hof, die stärksten Männer können ihre Kraft auch beim „Foschn-Raufen" beweisen. Heimatleuchten zeigt das Bundesland Steiermark von seiner winterlichen Seite und begleitet die Steirer bei ihren Winterbräuchen. Da wird gelacht, gekämpft, gefischt und gut gegessen – eben „oafach echt, sunst nix“.
