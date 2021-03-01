Hufe, Hörner, Hirten - Ein Leben mit Schafen und ZiegenJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 01.03.2021: Hufe, Hörner, Hirten - Ein Leben mit Schafen und Ziegen
48 Min.Folge vom 01.03.2021
Ob Schafe oder Ziegen - die Alpen sähen ohne die geländegängigen Landschaftsgärtner anders aus. Heimatleuchten wirft einen liebevollen Blick auf die Beziehungen zwischen Mensch und Tier und die vielen Besonderheiten, die der Alpenraum in dieser Hinsicht zu bieten hat.
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