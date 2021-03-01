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Heimatleuchten

Hufe, Hörner, Hirten - Ein Leben mit Schafen und Ziegen

ServusTVFolge vom 01.03.2021
Hufe, Hörner, Hirten - Ein Leben mit Schafen und Ziegen

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Heimatleuchten

Folge vom 01.03.2021: Hufe, Hörner, Hirten - Ein Leben mit Schafen und Ziegen

48 Min.Folge vom 01.03.2021

Ob Schafe oder Ziegen - die Alpen sähen ohne die geländegängigen Landschaftsgärtner anders aus. Heimatleuchten wirft einen liebevollen Blick auf die Beziehungen zwischen Mensch und Tier und die vielen Besonderheiten, die der Alpenraum in dieser Hinsicht zu bieten hat.

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