Griaß Di und ciao - In den Karnischen AlpenJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 01.01.2022: Griaß Di und ciao - In den Karnischen Alpen
48 Min.Folge vom 01.01.2022
In Südkärnten und Friaul: Die Karnischen Alpen waren vor gut hundert Jahren Schauplatz blutiger Auseinandersetzungen im Ersten Weltkrieg. Heute geht es hier deutlich idyllischer zu. Ein Mix aus unterschiedlichen Temperamenten und Kulturen, dicht beieinander. Wie in den Familien Generationen zusammenarbeiten, so tun es hier oft auch Italiener und Österreicher.
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