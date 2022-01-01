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Heimatleuchten

Griaß Di und ciao - In den Karnischen Alpen

ServusTVFolge vom 01.01.2022
Griaß Di und ciao - In den Karnischen Alpen

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Heimatleuchten

Folge vom 01.01.2022: Griaß Di und ciao - In den Karnischen Alpen

48 Min.Folge vom 01.01.2022

In Südkärnten und Friaul: Die Karnischen Alpen waren vor gut hundert Jahren Schauplatz blutiger Auseinandersetzungen im Ersten Weltkrieg. Heute geht es hier deutlich idyllischer zu. Ein Mix aus unterschiedlichen Temperamenten und Kulturen, dicht beieinander. Wie in den Familien Generationen zusammenarbeiten, so tun es hier oft auch Italiener und Österreicher.

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