Heimatleuchten

Mythos Bad Gastein

ServusTV
Folge vom 22.01.2025
Mythos Bad Gastein

Mythos Bad GasteinJetzt kostenlos streamen

Heimatleuchten

Folge vom 22.01.2025: Mythos Bad Gastein

48 Min.
Folge vom 22.01.2025

Wenn die Geschichten vom Aufstieg und Fall von Bad Gastein nicht alle wahr wären, könnten sie so auch in jedem Märchenbuch stehen. Geschichten von ewiger Schönheit, von beinhartem Konkurrenzkampf und subtilen Intrigen, Geschichten von Kaisern und Königen, von Künstlern und Superstars. Nach Glanzzeiten kamen für die „mythische Schönheit“ Bad Gastein immer wieder auch Zeiten von Niedergang und Verfall.

