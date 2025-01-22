Heimatleuchten
Folge vom 22.01.2025: Mythos Bad Gastein
48 Min.Folge vom 22.01.2025
Wenn die Geschichten vom Aufstieg und Fall von Bad Gastein nicht alle wahr wären, könnten sie so auch in jedem Märchenbuch stehen. Geschichten von ewiger Schönheit, von beinhartem Konkurrenzkampf und subtilen Intrigen, Geschichten von Kaisern und Königen, von Künstlern und Superstars. Nach Glanzzeiten kamen für die „mythische Schönheit“ Bad Gastein immer wieder auch Zeiten von Niedergang und Verfall.
