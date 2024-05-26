Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heimatleuchten

Das Alpbachtal - Alles zu seiner Zeit

ServusTV
Folge vom 26.05.2024
Das Alpbachtal - Alles zu seiner Zeit

47 Min.
Folge vom 26.05.2024

In Tirol gibt es einen Ort, der wirkt auf den ersten Blick wie aus der Zeit gefallen: Das Alpbachtal. Es scheint hier eine Formel zu geben, die Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen lässt. Die Åibecka schaffen mühelos den Spagat zwischen traditionellem Handwerk und innovativen Ideen. Das spürt man im Alpbachtal nicht nur, sondern man kann es sehen, schmecken und sogar hören. Alles passiert hier zu seiner Zeit.

