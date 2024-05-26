Das Alpbachtal - Alles zu seiner ZeitJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 26.05.2024: Das Alpbachtal - Alles zu seiner Zeit
47 Min.Folge vom 26.05.2024
In Tirol gibt es einen Ort, der wirkt auf den ersten Blick wie aus der Zeit gefallen: Das Alpbachtal. Es scheint hier eine Formel zu geben, die Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen lässt. Die Åibecka schaffen mühelos den Spagat zwischen traditionellem Handwerk und innovativen Ideen. Das spürt man im Alpbachtal nicht nur, sondern man kann es sehen, schmecken und sogar hören. Alles passiert hier zu seiner Zeit.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0