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Heimwerken mit Astrid

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ORF2Staffel 1Folge 3vom 27.03.2026
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Heimwerken mit Astrid

Folge 3: Heimwerken mit Astrid

3 Min.Folge vom 27.03.2026

Ein neues Projekt im Garten oder kleine Reparaturen im Haus gelingen mit ein paar einfachen Handwerker-Tipps. ORF-NÖ-Moderatorin Astrid Nentwich zeigt an den Donnerstagen im November in einer eigenen Sendereihe nach "Niederösterreich heute", wie es geht.

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