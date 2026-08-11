Heino - Ein Kölner in Kenia
Folge vom 11.08.2026: Tuk-Tuk Trouble
45 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Trouble statt Disco: Das Party-Tuk-Tuk, das Heino in Afrika für DJ Tobias bauen muss, bereitet ihm Kopfzerbrechen. Die Sache läuft aus dem Ruder. Doch die Flinte ins Korn zu werfen, kommt nicht infrage – denn es handelt sich um eine Wettschuld. Beim Projekt „Sprudelwassermaschine“ könnten Rohrschellen die Lösung bringen. Doch bevor sich der deutsche Auswanderer seiner Apparatur Marke Eigenbau zuwendet, hat er Wichtigeres zu erledigen: Zaynabs Dreirad ist defekt. Die persönliche Assistentin ist für Heino unverzichtbar – ihr „Mad-Max“-Vehikel hat daher oberste Priorität.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.