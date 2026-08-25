Fliegenparty in der LackierkabineJetzt kostenlos streamen
Heino - Ein Kölner in Kenia
Folge vom 25.08.2026: Fliegenparty in der Lackierkabine
45 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Felix und seine Jungs bauen eine improvisierte Kabine, in der Heinos Toyota Crown lackiert werden soll. Vorsorglich bewässert die Truppe in Afrika auch den Sand, damit es bei der Arbeit nicht staubt. Doch das zieht eine Armada lästiger Insekten an, die fortan das Auto belagern. Entnervt macht der Tüftler die Fliege. Doch das gerät schnell zur Nebensache, denn es kommt noch deutlich schlimmer. Am Strand wird Heino in Kenia von einem Hund attackiert. Dabei wird eine Beinarterie verletzt. Der deutsche Auswanderer verliert viel Blut und sackt bewusstlos zusammen.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.