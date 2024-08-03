Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heinzl und die VIPs - Sommergespräche

Manuel Rubey & Simon Schwarz im Sommergespräch

ATVStaffel 4Folge 2vom 03.08.2024
Folge 2: Manuel Rubey & Simon Schwarz im Sommergespräch

25 Min.Folge vom 03.08.2024Ab 6

ATV Urgestein Dominic Heinzl hat den direkten Draht zur österreichischen Welt der Reichen und Schönen. Mit dabei bei seinen Sommergesprächen: hochkarätige Schauspieler, Kabarettlegenden bis hin zu bekannten ATV-Gesichtern.

