Manuel Rubey & Simon Schwarz im SommergesprächJetzt kostenlos streamen
Heinzl und die VIPs - Sommergespräche
Folge 2: Manuel Rubey & Simon Schwarz im Sommergespräch
25 Min.Folge vom 03.08.2024Ab 6
ATV Urgestein Dominic Heinzl hat den direkten Draht zur österreichischen Welt der Reichen und Schönen. Mit dabei bei seinen Sommergesprächen: hochkarätige Schauspieler, Kabarettlegenden bis hin zu bekannten ATV-Gesichtern.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heinzl und die VIPs - Sommergespräche
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen