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Heinzl und die VIPs - Sommergespräche

Heino & Helmut Werner im Sommergespräch

ATVStaffel 6Folge 1vom 12.07.2026
Heino & Helmut Werner im Sommergespräch

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Heinzl und die VIPs - Sommergespräche

Folge 1: Heino & Helmut Werner im Sommergespräch

24 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6

ATV Urgestein Dominic Heinzl im lockeren, persönlichen Sommergespräch mit prominenten Persönlichkeiten. Unter seinen Gästen sind Stars aus Film & TV, Kabarett, Musik bis hin zu bekannten ATV-Gesichtern.

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