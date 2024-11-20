Heinzl und die VIPs 20.11.2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 50: Heinzl und die VIPs 20.11.2024
5 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 6
Welche VIPs bewegen Österreich und wer sorgt für Schlagzeilen? Dominic Heinzl mischt sich wöchentlich unter die heimische Society und zeigt die spannendsten Geschichten aus der Welt der Schönen und Reichen.
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen