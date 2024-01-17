Heiß Umfehdet vom 17.01.2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 3: Heiß Umfehdet vom 17.01.2024
56 Min.Folge vom 17.01.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Politik-Chefreporterin Manuela Raidl und "heute"-Chefredakteur Clemens Oistric sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Braucht es eine Obergrenze für Managergehälter?" - darüber diskutieren Markus Marterbauer von der Arbeiterkammer und Triconsult-Geschäftsführer Felix Josef bei "Das unmoderierte Duell". Im Interview des Tages ist SPÖ-Chef Andreas Babler zu Gast.
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4