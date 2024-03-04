Heiß Umfehdet vom 04.03.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 33: Heiß Umfehdet vom 04.03.2024
58 Min.Folge vom 04.03.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Moderator Jakob Wirl und "Krone"-Journalist Erich Vogl sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Femizide – darüber diskutieren Gast Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) und die ehemalige ÖVP-Familienministerin Maria Rauch-Kallat bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht Meinungsforscher Peter Hajek über den aktuellen "Österreich-Trend".
Produktion:AT, 2024
