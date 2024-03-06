Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

PULS 24Staffel 1Folge 34vom 06.03.2024
Folge 34: Heiß Umfehdet vom 06.03.2024

57 Min.Folge vom 06.03.2024

"Beide Seiten": "Der Standard"-Journalist Eric Frey und PULS 24 Reporter Daniel Retschitzegger sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Beim "Interview des Tages" spricht die Grüne-Umweltministerin Leonore Gewessler über die Kritik von ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler. Danach: Der Salzburger KPÖ-Chef Kay-Michael Dankl über die Gemeinderatswahl in Salzburg und Ex-Rapidler Stefan Maierhofer über den Rapid-Skandal und die neuen Maßnahmen.

