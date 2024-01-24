Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Beide Seiten": PULS 24 Reporter Paul Batruel und der Journalist sowie Politikberater Josef Votzi sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Muss Gendern verboten werden?" – darüber diskutieren der Anti-Gender-Aktivist Stefan Grünberger und Monika Slouk von der Kooperation Kirchenzeitungen bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht SPÖ-Klubobmann Philip Kucher u.a. über den "Österreichplan" von ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer und das mögliche Antreten der Bierpartei bei der kommenden Nationalratswahl.

