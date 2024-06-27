Heiß Umfehdet vom 27.06.2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 95: Heiß Umfehdet vom 27.06.2024
"Beide Seiten": Jakob Wirl und Johannes Huber, Journalist bei „dieSubstanz.at“ sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Beim "Interview des Tages" spricht US-Korrespondentin Elisabeth Postl ("Die Presse") aus New York City über das Duell Joe Biden vs. Donald Trump.
