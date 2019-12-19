Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Helden der Lüfte

Die Hubschrauber-Schrauber

DMAXFolge vom 19.12.2019
Die Hubschrauber-Schrauber

Die Hubschrauber-SchrauberJetzt kostenlos streamen

Helden der Lüfte

Folge vom 19.12.2019: Die Hubschrauber-Schrauber

44 Min.Folge vom 19.12.2019Ab 12

Lena Maier muss bei der Offenen Deutschen Hubschraubermeisterschaft nicht nur schnell, sondern auch präzise fliegen. Denn jeder Fehler kostet Strafsekunden und damit wertvolle Punkte. Fluggerätemechaniker Jens Erbs prüft derweil am Flugplatz Kassel-Calden verschiedene Helikopter-Typen auf Herz und Nieren. Und in der Schweiz ist perfektes Teamwork zwischen Pilot und Bodencrew gefragt. Dort sitzt Schwertransport-Profi Thomas Bolzli am Steuerknüppel des K-1200 K-Max. Der kleine Einsitzer kann mit seinem Doppelrotor bis zu 2,7 Tonnen Nutzlast tragen.

Alle verfügbaren Folgen