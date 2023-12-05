Helden des Abbruchs
Folge vom 05.12.2023: Im Tunnel
44 Min.Folge vom 05.12.2023Ab 12
Im Ahrental kämpfen sich Vollprofis durch massives Felsgestein. Bevor Sprengmeister Reimund mit 250 Kilo explosivem Material anrückt, präparieren seine Arbeitskollegen die Wände mit Rohrspießen und Spritzbeton. Michael und sein Team reißen unterdessen ein historisches Gebäude ab. Das Bocholter Brauhaus steht seit zehn Jahren leer und soll einer Eventgastronomie weichen. Und in Stade wird ein Kernkraftwerk zurückgebaut. Das ist kein gewöhnlicher Auftrag. Die „Helden Abbruchs“ stehen dort mit ihren schweren Maschinen vor einer großen Herausforderung.
