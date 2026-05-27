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Help! I'm in a Secret Relationship!

MTV liveStaffel 3Folge 9vom 27.05.2026
Michalea & Ben

Michalea & BenJetzt kostenlos streamen

Help! I'm in a Secret Relationship!

Folge 9: Michalea & Ben

40 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Nach einem Jahr Beziehung hat Michaela die Familie von Ben noch nicht kennengelernt. Sie möchte wissen, warum Ben sie vor seiner Familie verheimlicht. Michaela will einen Schritt in ihrer Beziehung machen, doch will sie vorher die Wahrheit.

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