Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herr Strache fährt nach Ibiza - Zurück zum Ende

Herr Strache fährt nach Ibiza – Zurück zum Ende

PULS 24Staffel 1Folge 1vom 17.05.2022
Herr Strache fährt nach Ibiza – Zurück zum Ende

Herr Strache fährt nach Ibiza – Zurück zum EndeJetzt kostenlos streamen

Herr Strache fährt nach Ibiza - Zurück zum Ende

Folge 1: Herr Strache fährt nach Ibiza – Zurück zum Ende

52 Min.Folge vom 17.05.2022

Anlässlich des 3. Jahrestag bittet PULS 24 die beiden Männer, die durch Ibiza am meisten verloren haben, zum Interview: Ex-FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und "Ibiza-Detektiv" Julian Hessenthaler. Strache folgte der Einladung von Infochefin Corinna Milborn an den Ort des Geschehens in die Villa auf Ibiza. Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner besucht Hessenthaler, den Architekten der Videofalle, im Gefängnis.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Herr Strache fährt nach Ibiza - Zurück zum Ende
PULS 24
Herr Strache fährt nach Ibiza - Zurück zum Ende

Herr Strache fährt nach Ibiza - Zurück zum Ende

Alle 1 Staffeln und Folgen