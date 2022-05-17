Herr Strache fährt nach Ibiza – Zurück zum EndeJetzt kostenlos streamen
52 Min.Folge vom 17.05.2022
Anlässlich des 3. Jahrestag bittet PULS 24 die beiden Männer, die durch Ibiza am meisten verloren haben, zum Interview: Ex-FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und "Ibiza-Detektiv" Julian Hessenthaler. Strache folgte der Einladung von Infochefin Corinna Milborn an den Ort des Geschehens in die Villa auf Ibiza. Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner besucht Hessenthaler, den Architekten der Videofalle, im Gefängnis.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4