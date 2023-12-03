Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aller Anfang ist schwer

ProSieben MAXX Staffel 10 Folge 4 vom 03.12.2023
42 Min. Folge vom 03.12.2023 Ab 12

So atemberaubend die Landschaft auch ist, durch die er führt, der Coquihalla Highway in Kanada gehört zu den gefährlichsten Schnellstraßen der Welt. Nicht nur, dass die wichtige Ost-West-Verbindung durch die Berge von Britisch Columbia streckenweise über starkes Gefälle führt. Raues Wetter und Steinschläge machen sie selbst für erfahrene Trucker zur Herausforderung - vor allem im Winter. Das Team von Jamie Davis Heavy Rescue rückt aus, wenn Lkws bei Eis und Schnee in Not sind.

