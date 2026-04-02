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Himmlische Bühnen - Auf den Spuren der Barockbaumeister
Folge 1: Himmlische Bühnen - Auf den Spuren der Barockbaumeister
25 Min.Folge vom 02.04.2026
Im 17. und 18. Jahrhundert prägten bis zu 1.500 Vorarlberger Bauhandwerker den Barock in Mitteleuropa. Rund 600 Kirchen und Klöster entstanden als Zeichen kirchlicher Macht. Viele bestehen bis heute fort. Ein ORF-Team dokumentiert diese "himmlischen Bühnen" und ihren Wandel. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg
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Himmlische Bühnen - Auf den Spuren der Barockbaumeister
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