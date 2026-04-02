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Himmlische Bühnen - Auf den Spuren der Barockbaumeister

Himmlische Bühnen - Auf den Spuren der Barockbaumeister

ORF2Staffel 1Folge 1vom 02.04.2026
Himmlische Bühnen - Auf den Spuren der Barockbaumeister

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Himmlische Bühnen - Auf den Spuren der Barockbaumeister

Folge 1: Himmlische Bühnen - Auf den Spuren der Barockbaumeister

25 Min.Folge vom 02.04.2026

Im 17. und 18. Jahrhundert prägten bis zu 1.500 Vorarlberger Bauhandwerker den Barock in Mitteleuropa. Rund 600 Kirchen und Klöster entstanden als Zeichen kirchlicher Macht. Viele bestehen bis heute fort. Ein ORF-Team dokumentiert diese "himmlischen Bühnen" und ihren Wandel. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

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