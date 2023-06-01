Zum Inhalt springenBarrierefrei
Red Bull TVStaffel 1Folge 2vom 01.06.2023
10 Min.Folge vom 01.06.2023Ab 12

Nach 4 Stunden Kampf gegen den Erzberg holt Marcel Hirscher den beeindruckenden Platz 97, gestartet ist er auf Platz 123 aus der 3. Startreihe.

Red Bull TV
