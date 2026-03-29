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History's Greatest Mysteries

Das Rätsel um D.B. Cooper

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 11vom 04.04.2026
Das Rätsel um D.B. Cooper

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History's Greatest Mysteries

Folge 11: Das Rätsel um D.B. Cooper

40 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 12

Dan Cooper entführt im November 1971 eine Boeing 727 und springt schließlich aus der Maschine. Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur. Laurence Fishburne stellt die spannendsten Theorien rund um das mysteriöse Verschwinden des Mannes vor.

Weitere Folgen in Staffel 4

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