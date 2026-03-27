Hitlers Komplizen: Joseph GoebbelsJetzt kostenlos streamen
Hitlers Komplizen
Folge vom 27.03.2026: Hitlers Komplizen: Joseph Goebbels
47 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Im Garten der Berliner Reichskanzlei entdeckten sowjetische Soldaten im Mai 1945 die sterblichen Überreste von Dr. Joseph Goebbels und seiner Frau Magda, im nahegelegenen Führerbunker die Leichname ihrer sechs Kinder. Nach dem Untergang des NS-Regimes sah Hitlers Propagandachef keinen anderen Ausweg als den Freitod. Was brachte den Akademiker dazu, der faschistischen Ideologie des Nationalsozialismus bedingungslos zu folgen? Die Dokumentation beleuchtet Leben und Werdegang des Nazi-Rhetorikers.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Militär
Altersfreigabe:
12