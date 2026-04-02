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Hoch und Heilig - Bergpilgern in Osttirol
Folge 3: Hoch und Heilig - Bergpilgern in Osttirol
26 Min.Folge vom 02.04.2026
Der Bergpilgerweg "Hoch und Heilig“ führt auf 200 km und 13.000 Höhenmetern durch Osttirol, Oberkärnten und Südtirol. In neun Etappen verbindet er bedeutende Wallfahrtsorte von Lavant bis Heiligenblut. Unterwegs erleben Pilger Natur, Geschichte und spirituelle Orte, die die Region prägen. Gestaltung: Robert Hippacher Kamera: Markus Mayr Redaktion: Christiane Sprachmann Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol
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Hoch und Heilig - Bergpilgern in Osttirol
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