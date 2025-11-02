Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 21: Die finalen Paar-Dates
59 Min.Ab 6
Die Paare haben die Möglichkeit, sich gegenseitig wichtige Fragen zu stellen, Probleme aus dem Weg zu räumen und vor allen Dingen zu entscheiden, ob sie wirklich ein zweites Mal vor den Altar treten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)