SAT.1Staffel 2Folge 3vom 29.11.2015
97 Min.Folge vom 29.11.2015Ab 12

Für eines der Paare kehrt nun der Alltag ein. Werden sich die Turteltauben auch außerhalb des Flitterwochen-Paradieses verstehen? Zwei Frischvermählte müssen auf ihrer Hochzeitsreise die ersten Turbulenzen bewältigen, und auf dem Standesamt fahren die nächsten einsamen Herzen in den Hafen der Ehe ein.

