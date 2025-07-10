Gute Miene zum bösen Spiel: Die Paare treffen aufeinanderJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den zweiten Blick
Folge 4: Gute Miene zum bösen Spiel: Die Paare treffen aufeinander
49 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 12
Verliebtheit, Friendzone, erste Krisen: Beim griechischen Abend treffen zum ersten Mal alle sechs Paare aufeinander und tauschen sich darüber aus, wie sie das Experiment "Hochzeit auf den zweiten Blick" bislang erlebt haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den zweiten Blick
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GR, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn