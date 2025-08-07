Krise im Paradies: Lisa packt ihre Sachen und lässt Christopher zurückJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den zweiten Blick
Folge 12: Krise im Paradies: Lisa packt ihre Sachen und lässt Christopher zurück
49 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
"Hochzeit auf den ersten Blick" bekommt ein Spin-Off: Auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen werden in "Hochzeit auf den zweiten Blick" zwölf Singles vom bewährten Expertenteam gematcht. Beim ersten Zusammentreffen folgt die Verlobung vor der traumhaften Kulisse Kretas. Gemeinsam beziehen die Paare das Couple House und lernen sich nach und nach kennen. Wer hat sein Perfect Match gefunden und gibt sich am Ende das Heiratsversprechen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den zweiten Blick
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GR, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn