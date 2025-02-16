Höhepunkte eines royalen Lebens - Fürst Hans-Adam II. von und zu LiechtensteinJetzt kostenlos streamen
Höhepunkte eines royalen Lebens - Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein
27 Min.Folge vom 16.02.2025
Die Dokumentation blickt auf das erfolgreiche Leben von Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein zurück. Er hat die Finanzen der Großfamilie Liechtenstein saniert, gehört zu den reichsten Europäern, hat seine beiden Palais in Wien stilgerecht und aufwändig restauriert. In Liechtenstein, wohin sein Vater 1938 gezogen ist, um gegenüber den Nationalsozialisten Flagge zu zeigen, ist der Fürst geachtet und geschätzt. Zu seinem 80. Geburtstag, den er am 14. Februar 2025 feiert, bringt die Philatelie Liechtenstein eine Sonderbriefmarke heraus, die weit über die Grenzen des Kleinstaates nachgefragt wird. Bildquelle: ORF
