ORF1Staffel 1Folge 1vom 31.08.2025
26 Min.Folge vom 31.08.2025

Die "Hollywood Stories" werfen einen Blick hinter die Kulissen der Traumfabrik. Ryan Gosling wird dort wegen seiner Wandlungsfähigkeit geschätzt. Auch für seinen "Ken" hat er wieder eine Oscarnominierung erhalten. Inhalt: Als Ken in "Barbie" hat Ryan Gosling wieder einen Erfolg gelandet. In "The Fall Guy" war er gerade im Kino zu sehen, in Filmen wie "La La Land", "Aufbruch zum Mond" und "Crazy, Stupid, Love" hat er die Filmwelt und das Publikum begeistert. Der 1980 in Kanada geborene Star hat 1998 als Titelheld der TV-Serie "Der junge Hercules" seine Karriere gestartet. Mit drei Oscar-Nominierungen zählt er heute zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods. Regie: Reginald de Guillebon Bildquelle: ORF/ZDF/Prime Entertainment Group | JUSTIN TALLIS / AFP / picturedesk.com | Jordan Strauss / AP / picturedesk.com | Lumeimages.com / Action Press / picturedesk.com

ORF1
