Hollywood Stories - Ryan GoslingJetzt kostenlos streamen
Hollywood Stories - Ryan Gosling
Folge 1: Hollywood Stories - Ryan Gosling
Die "Hollywood Stories" werfen einen Blick hinter die Kulissen der Traumfabrik. Ryan Gosling wird dort wegen seiner Wandlungsfähigkeit geschätzt. Auch für seinen "Ken" hat er wieder eine Oscarnominierung erhalten. Inhalt: Als Ken in "Barbie" hat Ryan Gosling wieder einen Erfolg gelandet. In "The Fall Guy" war er gerade im Kino zu sehen, in Filmen wie "La La Land", "Aufbruch zum Mond" und "Crazy, Stupid, Love" hat er die Filmwelt und das Publikum begeistert. Der 1980 in Kanada geborene Star hat 1998 als Titelheld der TV-Serie "Der junge Hercules" seine Karriere gestartet. Mit drei Oscar-Nominierungen zählt er heute zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods. Regie: Reginald de Guillebon Bildquelle: ORF/ZDF/Prime Entertainment Group | JUSTIN TALLIS / AFP / picturedesk.com | Jordan Strauss / AP / picturedesk.com | Lumeimages.com / Action Press / picturedesk.com
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick