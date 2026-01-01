Hollywood Stories - Ryan Gosling
1 StaffelAb 0
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Hollywood Stories - Ryan Gosling
Als Ken in "Barbie" hat Ryan Gosling wieder einen Erfolg gelandet. In "The Fall Guy" war er gerade im Kino zu sehen, in Filmen wie "La La Land", "Aufbruch zum Mond" und "Crazy, Stupid, Love" hat er die Filmwelt und das Publikum begeistert. Der 1980 in Kanada geborene Star hat 1998 als Titelheld der TV-Serie "Der junge Hercules" seine Karriere gestartet. Mit drei Oscar-Nominierungen zählt er heute zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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