Homeland
Folge 12: Niemandsland
51 Min.Ab 12
Nach dem Tod ihres Vaters ist Carrie in die USA zurückgekehrt. Doch die jüngsten Geschehnisse in Islamabad lassen sie nicht los: Ihr CIA-Kollege Dar Adal, den sie zuletzt mit Haqqani in dessen Fluchtwagen gesehen hatte, steht vor ihrer Tür. Er ist auf der Suche nach Peter ... Kurz vor der Beerdigung taucht außerdem Carries Mutter auf, die die Familie sitzen ließ, als die Agentin noch jung war.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren