Homeland

20th CenturyStaffel 4Folge 7
Folge 7: Der Schutzschild

49 Min.Ab 12

Haissam Haqqani hat Saul in seiner Gewalt und benutzt ihn als menschliches Schutzschild. Die CIA setzt alles daran, ihren ehemaligen Chef aus den Händen der Terroristen zu befreien. Der Krisenstab lädt eine pakistanische Delegation ein, doch dessen Leiter schließt eine Zusammenarbeit jedoch aus. Unter dem Druck des pakistanischen Geheimdiensts tauscht Dennis Boyd heimlich Carries Medikamente aus. Symptome ihrer bipolaren Störung beeinträchtigen die Arbeit der Agentin bald massiv.

20th Century
