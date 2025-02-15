Zum Inhalt springenBarrierefrei
20th CenturyStaffel 4Folge 10
44 Min.Ab 16

Der Konvoi, in dem Carrie und Saul zurück zur Botschaft fahren, wird angegriffen. Wie sich herausstellt, soll das nur zur Ablenkung dienen. Nachdem die Marines die Botschaft verlassen und zum Ort der Attacke eilen, dringen Haqqani und seine Leute durch einen geheimen Tunnel in die Botschaft ein. Lockart und Botschafterin Martha Boyd können sich mit einigen Mitarbeitern in einem Tresorraum in Sicherheit bringen, doch ihre Kollegen außerhalb fallen in die Hände der Terroristen.

