Homeland
Folge 2: Islamabad
48 Min.Ab 12
Carrie und Peter kehren nach Sandys Ermordung in die USA zurück. Beide sollen von nun an wieder in der Heimat arbeiten. Carrie fällt die Eingewöhnung schwer, sie fremdelt mit ihrer Tochter Franny, und von vornherein steht für die CIA-Agentin fest, dass sie wieder nach Pakistan zurück will. Ganz anders Peter: Ihn scheinen die Vorkommnisse in Islamabad traumatisiert zu haben. Dort kämpft Aayan indes mit der Bekanntheit, die er mit seinem Video von dem Raketenangriff erlangt hat.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren