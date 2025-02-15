Homeland
Folge 4: Das Eisen im Feuer
51 Min.Ab 12
Nachdem Quinn herausgefunden hat, dass der Angriff auf Sandy eine geplante Aktion des pakistanischen Geheimdienstes ISI war. Während Quinn sich auf den Weg nach Islamabad macht, findet Carrie mit Redmonds Hilfe den Namen des Strippenziehers heraus: Farhad Ghazi. Auch um Aayan muss sich die Agentin kümmern: Er will ihr Angebot annehmen, außer Landes gebracht zu werden, doch zunächst hat er noch etwas zu erledigen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren