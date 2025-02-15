Homeland
Folge 8: Flucht oder Tod
48 Min.Ab 12
Carrie wacht im Haus von Khan auf. Sie ahnt, dass jemand ihre Medikamente ausgetauscht hat und sie sich in der Nacht zuvor deshalb nicht mehr unter Kontrolle hatte. Zurück bei der CIA erfährt sie, dass Haqqani bereit ist, Saul gegen einige seiner Männer einzutauschen, die die USA gefangen halten. Lockhart, Martha Boyd und eine pakistanische Delegation halten eine Konferenz über das weitere Vorgehen ab - indes ist Saul bereits auf der Flucht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Homeland
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
