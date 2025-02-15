Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homeland

Flucht oder Tod

20th CenturyStaffel 4Folge 8
Flucht oder Tod

Flucht oder TodJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 8: Flucht oder Tod

48 Min.Ab 12

Carrie wacht im Haus von Khan auf. Sie ahnt, dass jemand ihre Medikamente ausgetauscht hat und sie sich in der Nacht zuvor deshalb nicht mehr unter Kontrolle hatte. Zurück bei der CIA erfährt sie, dass Haqqani bereit ist, Saul gegen einige seiner Männer einzutauschen, die die USA gefangen halten. Lockhart, Martha Boyd und eine pakistanische Delegation halten eine Konferenz über das weitere Vorgehen ab - indes ist Saul bereits auf der Flucht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Homeland
20th Century
Homeland

Homeland

Alle 8 Staffeln und Folgen