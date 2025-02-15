Homeland
Folge 9: Der Tunnel
46 Min.Ab 12
Das Weiße Haus und die CIA willigen ein, gefangene Taliban, hochrangige Gefolgsleute von Haissam Haqqani, gegen Saul auszutauschen. Gemeinsam mit der pakistanischen Delegation und deren Geheimdienst ISI wird alles vorbereitet. Carrie hat dennoch kein gutes Gefühl bei der Sache - und sie soll sich nicht täuschen. Indes befindet sich Dennis Boyd in Gewahrsam. Carrie hatte von Khan erfahren, dass er für den ISI spitzelt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren