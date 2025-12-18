Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Das senfgelbe Haus

sixxStaffel 4Folge 3vom 18.12.2025
45 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 6

Ashley und Michael stehen vor einer neuen Herausforderung: Das Paar hat ein heruntergekommenes, senfgelbes Haus aus dem Jahr 1926 gekauft. Das Anwesen besitzt viel Charme, allerdings wurde es durch Anbauten der Vorbesitzer entstellt. Die unförmige Veranda wird verkleinert und verschönert, die groben Metallfensterläden entfernt und der schlecht gemachte Deckenversatz in einem der Zimmer erneuert. Doch dann stößt das Paar auf unerwartete Probleme, die das Budget sprengen könnten.

