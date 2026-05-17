Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 4: Von Schrott zu Hot
45 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 6
Michael und Ashley widmen sich der Renovierung eines heruntergekommenen Hauses in Toplage. Ashley ist besonders von dem Dachboden begeistert und möchte daraus ein Spieleparadies für Kinder machen. Doch zunächst muss eine sichere Treppe gebaut werden. Zudem wird der Eingangsbereich verschönert und eine Waschküche eingebaut. Die derzeitige Veranda ist sehr klein und kaum überdacht, weshalb Ashley plant, diese zu versetzen und eine neue, breitere Überdachung anzubringen.
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Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5: Warner Bros. Entertainment GmbH