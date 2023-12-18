Dua Lipa Sweats From Her Eyes While Eating Spicy WingsJetzt kostenlos streamen
Hot Ones
Folge 5: Dua Lipa Sweats From Her Eyes While Eating Spicy Wings
23 Min.Ab 12
The popstar behind smash hits like "Don't Start Now" and "Physical" faces off against the wings of death and discusses everything from seeing 50 Cent live in Kosovo to the enduring appeal of Goosebumps sweatpants.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hot Ones
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Interview, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Complex Networks / Buzzfeed Media Enterprises, Inc. 2022