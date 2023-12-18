Al Roker Gets Hit by a Heat Wave of Spicy WingsJetzt kostenlos streamen
Hot Ones
Folge 8: Al Roker Gets Hit by a Heat Wave of Spicy Wings
24 Min.Ab 12
This episode has it all: hilarious reactions to Al Roker rap references, some savage snaps on cameraman Bill, a critique of Sean's weatherman audition tape and some inside baseball on David Letterman's early-career hijinks.
