Hotel Hell mit Gordon Ramsay
Folge 1: Cambridge Hotel
40 Min.Ab 12
Gordon besucht heute das Hotel "The Cambridge" im Bundesstaat New York - angeblich soll es in den Gemäuern spuken. Die Leitung des Hauses liegt in den Händen von General John und seiner Frau Tina. Johns Führungsstil hat beinahe militärischen Charakter, sodass sich weder die Bediensteten noch die Gäste wohlfühlen. Gordon Ramsays Aufenthalt gleicht wahrlich einem Horrortrip, was aber nicht an den vermeintlich herumspukenden Geistern liegt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hotel Hell mit Gordon Ramsay
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International