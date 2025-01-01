Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Cambridge Hotel

All3MediaStaffel 1Folge 1
Cambridge Hotel

Cambridge HotelJetzt kostenlos streamen

Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Folge 1: Cambridge Hotel

40 Min.Ab 12

Gordon besucht heute das Hotel "The Cambridge" im Bundesstaat New York - angeblich soll es in den Gemäuern spuken. Die Leitung des Hauses liegt in den Händen von General John und seiner Frau Tina. Johns Führungsstil hat beinahe militärischen Charakter, sodass sich weder die Bediensteten noch die Gäste wohlfühlen. Gordon Ramsays Aufenthalt gleicht wahrlich einem Horrortrip, was aber nicht an den vermeintlich herumspukenden Geistern liegt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hotel Hell mit Gordon Ramsay
All3Media
Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Alle 3 Staffeln und Folgen