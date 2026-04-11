Hotel-Makeover im Paradies
Folge vom 11.04.2026: Investoren gesucht
44 Min.Folge vom 11.04.2026
Eine katastrophale Nachricht bringt Steph und Lukes gesamtes Projekt ins Wanken. Mit nur noch wenigen tausend Dollar in der Kasse entwickeln sie einen Notfallplan – doch alles hängt davon ab, die Casita-Suiten rechtzeitig fertigzustellen. Der Druck steigt, denn ein entscheidender Reveal soll Investoren überzeugen und über die Zukunft des Boutique-Hotels entscheiden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.