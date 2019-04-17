Amsterdam mit KanalblickJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 17.04.2019: Amsterdam mit Kanalblick
Ein Häuschen in Vietnams quirliger Hauptstadt Hanoi, ein Luxusanwesen im französischen Languedoc, eine günstige Unterkunft in der kambodschanischen Metropole Phnom Penh oder ein Traumdomizil an Panamas feinsandigen Stränden: Die „House Hunters” reisen rund um den Globus, um für unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse und Geldbeutel ihrer Kundinnen und Kunden geeignete Objekte zu finden. Dabei grasen sie internationale Märkte ab, kämpfen sich durch Eigenarten ausländischer Real Estate-Auflagen, prüfen Baustile sowie architektonische Eigenheiten in Asien und Südamerika. Jede Folge der Reality-Doku begleitet Singles, Pärchen und Familien aus der ganzen Welt bei ihrer Suche nach dem idealen Zuhause, zeigt, was man bei einem Umzug nach Übersee beachten muss und welche Hürden das Leben im Ausland bringen kann.