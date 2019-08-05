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House Hunters

Lissabon ist nicht New York

HGTVFolge vom 05.08.2019
Lissabon ist nicht New York

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House Hunters

Folge vom 05.08.2019: Lissabon ist nicht New York

21 Min.Folge vom 05.08.2019

Debbie ist seit Jahren fester Bestandteil der New Yorker Kunstszene, doch sie wagt mit ihren Kindern einen Neuanfang in Lissabon. Schnell stellt sie fest: Sie hat Angst, etwas in NYC zu verpassen. In Lissabon hilft ihre Freundin Tracy bei der Wohnungssuche, doch Debbie vergleicht alles mit Manhattan und ihrem exklusiven, teuren Leben im Big Apple.

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